بيان من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن عملية نابلس اليوم

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتالت منفذي عملية الأغوار التي أدت لمقتل ثلاثة مستوطِنات الشهر الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم، إن عملية نابلس استهدفت منفذي هجوم الأغوار الذي قتل فيه 3 مستوطنات.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن قوات من وحدة "يمام" و"الشاباك" بمشاركة الجيش نفذوا عملية نابلس اليوم.

وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، البلدة القديمة من مدينة نابلس في الضفة الغربية، مما أدى إلى اندلع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

ودفعت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية من حاجز حوارة إلى نابلس، حيث جرى الإبلاغ عن أصوات انفجارات في البلدة القديمة وتفجير واجهة إحدى المنازل بقذائف "الإنيرجا".

وقال سكان وشهود عيان إن قوات الاحتلال تحاصر شابًا داخل منزل عائلة العزيزي، وهو أحد قادة "عرين الأسود"، وصهر الشهيد محمد العزيزي مؤسس العرين.