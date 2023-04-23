أصابه بحروق في عينيه.. مستوطن إسرائيلي يهاجم فلسطينيًّا جنوب نابلس

هاجم مستوطن إسرائيلي، مواطنا فلسطينيا من سكان بلدة حوارة، جنوب نابلس، مساء اليوم الأحد، مستخدما غاز الفلفل الحار.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مستوطنا ترجل من مركبته في شارع حوارة الرئيسي، وهاجم أحد المواطنين في أثناء تواجده بالمكان.

ورشَّ المستوطن، المواطن الفلسطيني، بغاز الفلفل الحار في وجهه؛ ما أدى إلى إصابته بحروق في عينيه.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الموافق ثالث أيام عيد الفطر، شابين من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير الزلباني؛ عقب اقتحامها مخيم شعفاط شمال القدس.

كما اعتقلت الشاب عز الدين طحان؛ عقب اقتحامها منزله، في حي رأس العمود، وخلفت دمارا كبيرا في منزله.