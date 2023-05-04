الاحتلال الإسرائيلي يقتحم البلدة القديمة في «نابلس» ويدفع بتعزيزات عسكرية

بعد تصدي مُقاومين فلسطينيين له

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، البلدة القديمة من مدينة "نابلس"، مال الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

ودفعت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية من حاجز حوارة إلى "نابلس"، حيث جرى الإبلاغ عن أصوات انفجارات في البلدة القديمة وتفجير واجهة إحدى المنازل بقذائف "الإنيرجا".

وقال سكان وشهود عيان إن قوات الاحتلال تحاصر شابًا داخل منزل عائلة العزيزي، وهو أحد قادة "عرين الأسود"، وصهر الشهيد محمد العزيزي مؤسس العرين.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، في تصريح صحفي، إن هناك حديثا عن إصابة خطيرة وسط البلدة القديمة، مشيرا إلى أن الاحتلال أغلق المنطقة بشكل كامل، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول للإصابة.