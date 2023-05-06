أشتية : ضحيتان جديدتان لإرهاب منظم يمارسه جنود الاحتلال بحق أبناء فلسطين

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم السبت، قيام الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 2 من الفلسطينيين سامر الشافعي وحمزة خربوش.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في بيان مقتضب اليوم أن الشهيدين الشافعي وخريوش هما ضحيتان جديدتان للإرهاب المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا، حيث يمارسون جرائمهم المتنقلة بإعدامات ميدانية، دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية، والشرائع الإنسانية؛ وتستبد بهم شهوة القتل التي تتغذى من عقيدة الحرق والمحو، والإبادة الجماعية.

وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم المروعة، معتبرا استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه ناجما عن غياب المعايير الدولية الموحدة، وشعور الجناة بالإفلات من العقاب.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، شابين فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم طولكرم في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأستشهاد الشابين، مضيفة أن كلا منهما يبلغ 22 عاماً، واستشهدا نتيجة إصابتهما بالرصاص في الصدر والبطن.



وأعلنت فصائل العمل الوطني الإضراب الشامل ،في وقت سابق من اليوم، في محافظة طولكرم، حدادا على الشابين اللذين أعدما بدم بارد من قبل قوات الإسرائيلية، حسب وصفها.