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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تُنظم ندوة للرد على الاستفسارات الواردة عبر صفحة المديرية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

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ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه تثقيفية بعنوان " الرد علي الاستفسارات الواردة عبر صفحة مديرية الشباب والرياضة " يتم عرضها اليوم الثلاثاء عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الشيخ  احمد عبد القادر على عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يقوم خلالها بالرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالموضوعات الدينية التي وردت عبر صفحة مديرية الشباب الرياضة وذلك في إطار مواكبة العصر وسرعة الرد علي جمهور المواطنين بما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم من خلال الكتاب والسنة النبوية المؤكدة مشيرا الي تطوع الطالبة شرين عمرو الطالبة بكلية علوم ذوي الإعاقة للقيام بالترجمة الفورية للندوة بلغة الاشارة وذلك بهدف دعم ذوي القدرات والهمم في المجال الإعلامي ودمجهم مع كافة أنشطة مديرية الشباب والرياضة وايصال المعاني التي تتضمنها الندوة الدينية.

البث المباشر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدعوة الإسلامية التواصل الاجتماعي الشباب والرياض الشباب الرياضة

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