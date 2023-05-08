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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 312 ألف طن قمح إلى صوامع وشون الشرقية

توريد قمح
توريد قمح

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد  محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة  تسليمه لصوامع التخزين ، موجهاً الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام .

و أشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إلي أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ  ٢٢٢٨٠ طن و ٥٣٠ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٣١١٩٨٤ طن و ٠٤٩ كيلو قمح ، مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها ٥٨ شونة وصومعة.

وأضافت وكيلة وزارة التموين أنه يحظر شراء أي كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد ٢٠٢٣ إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية.

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وأشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة الي أن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ  ٢٢٣٥٠٠ فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٨٠٠٦١ فدان  لافتاً إلي ضرورة إلتزام  المزارعين  بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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