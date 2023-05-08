ضبط 8 أطنان دقيق مدعم محمل على سيارة قبل بيعه بالسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئه سلامة الغذاء والرقابه علي الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعه استراتيجيه ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قام قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة عاطف عراقي مدير إدارة تموين مشتول السوق ومباحث التموين بحملة تموينية بمركز مشتول السوق والقرى التابعة له و اسفرت الحملة عن ضبط 170 شيكارة دقيق مدعم بإجمالي 8.5 طن دقيق محملة على سيارة وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3732 جنح مشتول السوق وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر رقم ( 3727 ) جنح مشتول السوق ضد التاجر التمويني/ م . ب . ه ببندر مشتول السوق المخالفة عدم ممارسة النشاط المنوط به وهو صرف المقرارات التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين.

كما تم تحرير محضر رقم 3728 جنح مشتول السوق ضد التاجر التمويني م .ع . م ببندر مشتول السوق المخالفة عدم ممارسة النشاط المنوط به وهو صرف المقرارات التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين وتحرير محضر رقم ( 3729 ) ضد التاجر التمويني ع .ا .م ببندر مشتول السوق المخالفة عدم ممارسة النشاط المنوط به وهو صرف المقرارات التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين.

وتم تحرير محضر رقم (3730) جنح مشتول السوق ضد ر . ج . ع صاحب محل بقالة بندر مشتول السوق لعدم وجود شهادة صحية سارية وتحرير محضر رقم (3731) جنح مشتول السوق ضد ق .ش .م صاحب محل بقالة بندر مشتول السوق لعدم وجود شهادة صحية سارية.

كما قامت الحملة بالمرور على عدة نقاط لتجميع القمح وتم أخذ أقرارات عليهم بتسليم القمح إلى شون ومراكز تجميع القمح المعتمدة من قبل الجهات المختصة.