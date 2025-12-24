نائبة: تسلم مصر رئاسة المجموعة الإفريقية في فيينا يعكس ثقة القارة في دورها القيادي

أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن تسلم مصر رئاسة المجموعة الإفريقية في فيينا ، عبر السفير محمد نصر سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، يمثل محطة سياسية مهمة تتجاوز الإطار البروتوكولي إلى عمق المسؤولية التاريخية تجاه القارة الإفريقية.

وأوضحت، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب في بيان صحفي لها اليوم، أن الثقة التي منحتها الدول الإفريقية لمصر تعكس تقديراً واضحاً لدورها المحوري في الدفاع عن مصالح القارة، وقدرتها على الدفع بالأولويات الإفريقية داخل منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وصولاً إلى بلورة موقف إفريقي موحد يعبر عن تنوع القارة دون الإخلال بوحدة أهدافها، مشيرة الي أن رئاسة مصر للمجموعة الإفريقية تأتي في مرحلة دقيقة من التاريخ الدولي تتزايد خلالها الأزمات والتحديات العابرة للحدود.

وقالت النائبة نيفين حمدي، إن المجموعة الإفريقية في فيينا تضطلع بدور محوري في تنسيق مواقف الدول الإفريقية داخل منظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية، لا سيما في القضايا المتعلقة بالأمن والتنمية المستدامة ومكافحة الجريمة ونزع السلاح، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومكافحة الجريمة المنظمة، بما يعزز الحضور الإفريقي المؤثر على الساحة الدولية.

وشددت النائبة نيفين حمدي، على أن تولي مصر رئاسة المجموعة الإفريقية يمثل انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية الإفريقية، ويؤكد التزام الدولة المصرية بوضع خبراتها وإمكاناتها الدبلوماسية في خدمة قضايا القارة ودعم مصالح شعوبها، موضحه أن رئاسة مصر للمجموعة الإفريقية يُعد تتويجاً لجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص خلال السنوات الماضية على تعزيز الحضور المصري في إفريقيا من خلال الزيارات المتبادلة والمشاركة الفعالة في المحافل الدولية، انطلاقاً من إيمان مصر بأن إفريقيا تمثل عمقها التاريخي والاستراتيجي.

وأكدت عضو أفريقية النواب، أن رئاسة مصر للمجموعة الإفريقية ستبني على النجاحات التي تحققت خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، والمبادرات التي أطلقها الرئيس لدعم التنمية الشاملة وتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، بما يلبي تطلعات الشعوب الإفريقية.

واختتمت نيفين حمدي، بيانها بالتأكيد على أن اختيار مصر لرئاسة المجموعة الإفريقية يُعد اعترافاً بالدور الفاعل الذي تقوم به بعثتها الدائمة في فيينا في الدفاع عن مصالح الدول الإفريقية والدول النامية، خاصة في القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي، ومكافحة الجوع والفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.