برودة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة| فيديو
أخطر 6 ساعات.. الأرصاد تحذر من أول أيام الشتاء في مصر
أجمل الظواهر الفلكية وذروة شهب الدبيات 2025 في سماء مصر والوطن العربي.. تفاصيل
تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم
شديد البرودة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
نظر معارضة الفنانة بوسي على أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد.. اليوم
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في مصر|فيديو
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى
انطلاق مشروع تطوير مبنى الداخلية بـ"لاظوغلي" لتحويله إلى مجمع خدمي متكامل
قرار عاجل لسد عجز هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني
وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض
وزير البترول يشهد توقيع اتفاق لتعزيز استثمارات الذهب في "أبو مروات" مع آتون الكندية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائبة: تسلم مصر رئاسة المجموعة الإفريقية في فيينا يعكس ثقة القارة في دورها القيادي

النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب
النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب
أميرة خلف

أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن تسلم مصر رئاسة المجموعة الإفريقية في فيينا ، عبر السفير محمد نصر سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، يمثل محطة سياسية مهمة تتجاوز الإطار البروتوكولي إلى عمق المسؤولية التاريخية تجاه القارة الإفريقية.

وأوضحت، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب في بيان  صحفي لها اليوم، أن الثقة التي منحتها الدول الإفريقية لمصر تعكس تقديراً واضحاً لدورها المحوري في الدفاع عن مصالح القارة، وقدرتها على الدفع بالأولويات الإفريقية داخل منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وصولاً إلى بلورة موقف إفريقي موحد يعبر عن تنوع القارة دون الإخلال بوحدة أهدافها، مشيرة الي أن رئاسة مصر للمجموعة الإفريقية تأتي في مرحلة دقيقة من التاريخ الدولي تتزايد خلالها الأزمات والتحديات العابرة للحدود.

وقالت النائبة نيفين حمدي، إن المجموعة الإفريقية في فيينا تضطلع بدور محوري في تنسيق مواقف الدول الإفريقية داخل منظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية، لا سيما في القضايا المتعلقة بالأمن والتنمية المستدامة ومكافحة الجريمة ونزع السلاح، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومكافحة الجريمة المنظمة، بما يعزز الحضور الإفريقي المؤثر على الساحة الدولية.

وشددت النائبة نيفين حمدي، على أن تولي مصر رئاسة المجموعة الإفريقية يمثل انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية الإفريقية، ويؤكد التزام الدولة المصرية بوضع خبراتها وإمكاناتها الدبلوماسية في خدمة قضايا القارة ودعم مصالح شعوبها، موضحه أن رئاسة مصر للمجموعة الإفريقية يُعد تتويجاً لجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص خلال السنوات الماضية على تعزيز الحضور المصري في إفريقيا من خلال الزيارات المتبادلة والمشاركة الفعالة في المحافل الدولية، انطلاقاً من إيمان مصر بأن إفريقيا تمثل عمقها التاريخي والاستراتيجي.

وأكدت عضو أفريقية النواب، أن رئاسة مصر للمجموعة الإفريقية ستبني على النجاحات التي تحققت خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، والمبادرات التي أطلقها الرئيس لدعم التنمية الشاملة وتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، بما يلبي تطلعات الشعوب الإفريقية.

واختتمت نيفين حمدي، بيانها بالتأكيد على أن اختيار مصر لرئاسة المجموعة الإفريقية يُعد اعترافاً بالدور الفاعل الذي تقوم به بعثتها الدائمة في فيينا في الدفاع عن مصالح الدول الإفريقية والدول النامية، خاصة في القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي، ومكافحة الجوع والفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.

