رؤساء المراكز والمدن في المنيا يتابعون الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة

واصلت مراكز محافظة المنيا، جهودها في تنظيم الحملات الميدانية لمتابعة زيادة تعريفة المواصلات الجديدة المعلن عنها، عقب صدور قرار وزارة البترول بزيادة أسعار السولار، إلى جانب التشديد على وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة المقررة على السيارات وبالمواقف، والتنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بها، مع التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا.

في مركز ديرمواس ، تابع عامر طه، رئيس المركز، حالة المواقف علي مدار الساعة للتأكد من الالتزام بتعريفة المواصلات وخلق سيولة مرورية، خاصة في الصباح وأوقات الذروة، وذلك بالتنسيق مع مدير المواقف ووحدة مرور ديرمواس، مؤكدا ًأن الوحدة المحلية تبذل جهودا مكثفة في هذا الشأن، حيث تستعين بعدد من سيارات الميني باص التابعة لمشروع نقل الركاب بالمحافظة وأتوبيسات النقل الجماعي للتخفيف على أبناء المركز.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة مواقف السيارات، حيث تفقد أحمد خلف، رئيس المركز، موقف زاوية برمشا للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب وعدم وجود أي مشاكل في حركة نقل الركاب .

وفى مركز ومدينة سمالوط، تابع سعيد محمد رئيس المركز المواقف ومحطات الوقود، بهدف التأكد من تطبيق تعريفة الركوب وضبط أي مخالفة ومنع التلاعب في التعريفة الجديدة حفاظا على حقوق المواطنين.

وناشدت المحافظة جميع المواطنين، التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة، وهي (2342200 - 2320001) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.