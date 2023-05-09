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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة 21.. تسليم قطعة أرض مخصصة لإنشاء مدرسة ثانوي لهيئة الأبنية بالمنيا

تسليم قطعة أرض للابنيه
تسليم قطعة أرض للابنيه التعليمية بالمنيا

تواصل مراكز محافظة المنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

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من جانبه ، قاد اللواء أ.ح هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن الموجة الـ 21، بالتنسيق مع أجهزة الأمن والجهات المعنية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ قرار بتسليم قطعة أرض بقرية البرجاية على مساحة 12 قيراط لهيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مدرسة ثانوي عليها كما تم هدم وازالة سور من البلوك بارتفاع 3 متر وبوابة على أرض زراعية بمساحة 18 قيراط بقرية بنى احمد الغربية ، وذلك تنفيذاً للقانون والحفاظ على أملاك الدولة .
 

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