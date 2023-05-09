نائب محافظ المنيا يتابع توافر السلع والمواد الغذائية بعدد من الأسواق والسلاسل التجارية

أجرى الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية بمدينة المنيا، للتأكد من توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، إلى جانب متابعة جميع القطاعات الخدمية، والحالة العامة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، وتوجيهات وزارة التنمية المحلية للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين.





رافق نائب المحافظ، اللواء أركان حرب هاني بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وممثلو مديرية التموين، وعدد من الجهات المعنية، وشملت الجولة، تفقد عدد من السلاسل التجارية والهايبرات بأحياء جنوب وشمال ووسط مدينة المنيا.

واطمأن نائب المحافظ خلال جولته على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، كما تابع انتظام حركة البيع والشراء، وتوافر السلع التي تلبي احتياجات المواطنين، واطلع على قوائم الأسعار للتأكد من وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح ومعلن، خاصة السلع الاستراتيجية، موجهاً بمراجعة عدد من أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين.

وشدد نائب المحافظ، على التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة، مع التشديد على عدم عرض المنتجات التي شارفت على انتهاء صلاحيتها، لافتا إلى استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية.

كما التقى نائب المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المحال لسؤالهم عن الأسعار والتأكد من عدم وجود أي مخالفات، وناشدهم الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

