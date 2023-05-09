نائب محافظ المنيا يتفقد عددا من مواقف سيارات الأجرة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

تفقد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا عددا من مواقف السيارات بمدينة المنيا، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمواقف سيارات الأجرة، لمراقبة الالتزام بالتعريفة الجديدة وخطوط سير السيارات، والتي شملت تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها وذلك عقب قرار وزارة البترول برفع سعر السولار.

رافق نائب المحافظ، اللواء أ.ح هاني بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وأحمد فؤاد مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وعدد من الجهات المعنية.

شملت الجولة تفقد موقف مدينة المنيا الجديدة، ومواقف السيارات لمراكز جنوب وشمال المحافظة.

حرص نائب المحافظ خلال جولته على الحديث مع المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة حيث شدد على السائقين ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة مؤكدا بأنه لن يسمح بأي زيادة في التعريفة الجديدة وموجها الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفى مقدمتها سحب الترخيص وتحرير الغرامات المالية المقررة.

ويمكن التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية وذلك على مدار 24 ساعة وهي (2342200 - 2320001 ) والخط الساخن 114 ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.