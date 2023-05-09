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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عضو مركز الأزهر: الله سبحانه وتعالى يسمع ويستجيب لمن يسير على نهج الرسول

أهل الجنة
أهل الجنة

قال الشيخ معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،إن  أهل المعروف هم أول من يدخلوا الجنة كما أكد رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وهم من يفعلوا الخير دون انتظار مقابل، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويستجيب لمن سار على نهج رسول الله  صلى الله عليه وسلم ؛وأتى بأوامر الله.


وأضاف "شلبي"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: " صَنائعُ المعروفِ تَقِي مَصارعَ السُّوءِنن"، مشيرًا إلى أن الإنسان عندما يفعل خير معين ينجيه الله من شيء أخر.


وتابع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: " حُفَّتِ الجَنَّةُ بالمَكارِهِ، وحُفَّتِ النَّارُ بالشَّهَواتِ"، معقبًا: "مفيش حاجة توصل للجنة سهلة؛ لأن الإنسان يكون محسن باستمرار ويقول كلمة طيبة ويكف الأذى عن الناس، ودائما ضابط نفسه وتصرفاته أمر ليس بسيط ولذلك يكون له الجنة".

الأزهر العالمي للفتوى الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم كلمة طيبة كف الأذى

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