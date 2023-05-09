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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى تونس والمحدد له عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الترجي التونسي. 
وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية  بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للحديث عن عدد من الأمور الفنية التي تخص  تحضيرات الاهلي لمواجهة الفريق التونسي قبل لقاء الذهاب.
وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية المتنوعة مع بداية فقرات المران تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال. 
وقاد سامي قمصان مدرب الفريق، اللاعبين في فقرات تدريبية بالكرة من خلال تقسيم اللاعبين ثلاث مجموعات. 
وتوجهت بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي، عضو المجلس؛ عقب انتهاء المران لمطار القاهرة؛ استعدادا للسفر إلى تونس لملاقاة فريق الترجي التونسي. 
وضمت البعثة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول  ومحمود متولي ومحمد أشرف واليو ديانج وأحمد القندوسي ومروان عطية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا ومحمد شريف وعمرو السولية واحمد نبيل كوكا ومحمد فخري ومحمد الضاوي.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل في تونس ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الترجي مارسيل كولر المران الجماعي سامي قمصان

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