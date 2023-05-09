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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الأهلي تغادر إلى تونس لمواجهة الترجي

صدى البلد

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، إلى تونس في الرابعة عصر اليوم.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء يوم الجمعة المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

كان الفريق قد استأنف تدريباته أمس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب العودة من الإمارات والتتويج بكأس السوبر المصري.

وأدى الأهلي مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس واشتمل على جانب بدني قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور الربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الدماطي تونس الأهلي مع الترجي التونسي الملعب الأولمبي حمادي العقربي

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