الترجي في ورطة.. 10 غيابات مؤثرة تضرب الفريق قبل مواجهة الأهلي

أكد تقرير صحفي، غياب 10 لاعبين عن صفوف الترجي التونسي أمام الأهلي، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، على الملعب “الأولمبي حمادي العقربي”، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني الترجي من غيابات مؤثرة في صفوفه، إذا يفقد 10 لاعبين أمام الأهلي في لقاء الذهاب بحسب موقع “football tunisien”.

وأضاف الموقع، أن معز بن شريفية، الحارس الأساسي للترجي، سيغيب عن مواجهة الأهلي بعد تعرضه لإصابة قبل مباراة الإفريقي الماضية.

وبجانب بن شريفية يفقد الترجي كل من حمدو الهوني وغيلان الشعلالي ورياض بن عياد ومحمد شرارة وهاني عمامو ورائد بوشنيبة ومالك النهري وزين الدين ساسي والوهابي.

وحجز الأهلي مقعده في نصف نهائي أبطال إفريقيا بعد التغلب على الرجاء المغربي بهدفين دون رد بمجموعة مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد الترجي على حساب شبيبة القبائل الجزائري.