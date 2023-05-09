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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأسعار للطبقة المتوسطة.. شاومي تطلق هاتفين من علامتها الفرعية Poco

Xiaomi Poco F5
Xiaomi Poco F5

تركز شركة "شاومي" الصينية على الموبايلات المناسبة في السعر للطبقة المتوسطة ومن سياستها أن تغرق الأسواق العالمية بمختلف الألوان والطرازات للهواتف متوسطة المدى، ليكون لدى المستهلك مجموعة كبيرة من الخيارات.

وفقا لتقرير موقع gizchina التقني المتخصص، أكدت شاومي أنها بصدد إطلاق هاتفين من العلامة التجارية الفرعية لها "بوكو" وهما  Xiaomi Poco F5 و Poco F5 Pro في القريب العاجل. 

أكدت شركة  Xiaomi  وصول هذين الهاتفين من خلال إدراجهما علنًا على مواقعها الرسمية. من المتوقع أن يقدم الهاتفان الذكيان ، الملقب بـ Xiaomi Poco F5 و Poco F5 Pro ، ميزات مهمة بسعر أقل بكثير من الهواتف المنافسة.

Xiaomi Poco F5

مواصفات Xiaomi Poco F5 و Pro

أكدت  شاومي  Xiaomi أنه سيتم إطلاق الجهاز اليوم في 9 مايو، ومن أهم ميزاته الكاميرا الرئيسية عالية الجودة بدقة 64 ميجابكسل في اللوحة الخلفية، وشاشات عرض AMOLED بمعدل تحديث عال يصل إلى 120 هرتز، مع شحن سريع

استمرت Xiaomi دائمًا في تقديم هواتف بأرخص الأسعار وهي سياسة لا تحيد عنها شاومي منذ بدايتها ، لن يكون هاتف Poco F5 و F5 Pro مختلفين. يأتي النموذجان بميزات تتنافس بشكل إيجابي مع الهواتف الذكية الأخرى وبميزات قد تكون شبيهة جدا للهواتف الرائدة (فلاج شيب) الموجودة في العلامات التجارية الأخرى.

سيأتي هاتف Poco F5 مع معالج وحدة مركزية من كوالكوم وتحديدا مجموعة شرائح  Snapdragon 7+ Gen 2 الجيل الثاني، تم تضمين Poco F5 Pro بمعالج من كوالكوم أيضا ولكنه بسرعة وأداء أقوى. يستخدم الإصدار البرو الأعلى أيضًا معالج Snapdragon 8+ Gen 1 من الجيل الأول والسلسلة الثامنة الأقوى في الأداء من السلسلة السابعة التي تستخدم في الهواتف متوسطة المدى لعدد كبير من الأجهزة، سيأتي جهاز برو مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت رام و 512 جيجابايت روم. النموذجان يحتويان في على شاشات AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز مع ذروة سطوع تبلغ 1000 شمعة لكل متر مربع.

بالنسبة لإمكانيات التصوير الفوتوغرافي يحتوي كلا الطرازين على جزيرة كاميرا ثلاثية في الخلفية، كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع  بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. في المقدمة ، توجد كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

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يحزم موبايل شاومي بوكو Xiaomi Poco F5 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة ، بينما يحزم موبايل شاومي بوكو  Xiaomi F5 Pro وحدة بطارية أكبر بقليل تبلغ 5160 مللي أمبير في الساعة، يدعم كلا الهاتفين الشحن السريع بقوة 67 وات ، كما يوفر طراز Pro أيضًا شحنًا لاسلكيًا عند 30 وات. لدي الإصدارين مستشعر بصمات الأصابع ومكبر الأشعة تحت الحمراء وبلوتوث 5.3 وشريحة NFC ودعم من دولبي فيجين Dolby Vision.

Poco Xiaomi بوكو Xiaomi Poco F5 POCO F5 Pro

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