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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج وآبل تسيطران على القطاع.. تراجع 19% في مبيعات التابلت

تراجع إجمالي 19%
تراجع إجمالي 19% في مبيعات التابلت

المنافسة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية يزداد شراسة وحدة بين العلامات التجارية المختلفة، حيث تتنافس كل من  آبل  Apple و سامسونج  Samsung و  شاومي  Xiaomi وأوبو Oppo ، بشدة للوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين وأخذ خصة سوقية عالمية كبيرة.

وفقا لتقرير موقع gizmochina نشرت مؤخرا مؤسسة البيانات الدولية (IDC) ، التي تعد بشكل دوري تقارير خاصة بالمنافسة في سوق الأجهزة الإلكترونية، تقريرًا عن شحنات "التابلت" أو الأجهزة اللوحية المباعة في العالم خلال الربع الأول من عام 2023. ووفقًا للأرقام الصادرة عن المؤسسة تفوقت شركة Apple على شركة Samsung مرة أخرى في المنافسة. 

تراجع إجمالي 19% في مبيعات التابلت

وتشير الأرقام إلى انخفاض شحنات الأجهزة اللوحية في العالم بنسبة 19.1٪ في الربع الأول من عام 2023، على أساس سنوي، لتصل إلى 30.7 مليون وحدة فقط. يعود هذا الانخفاض إلى نفس مستويات ما قبل انتشار وتفشي وباء كوفيد 19، وبالتالي يعكس حجم الشحنات التي بلغت 30.1 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2019 و 31.6 مليون في الربع الأول من عام 2018.

جميع بائعي التابلت بكل مستوياته سواء أجهزة المبتدئين أو متوسطة المدى أو الرائدة شهدوا انخفاضًا في الربع الأول من عام 2023. حافظت Apple و Samsung على هيمنتهما وإن كانت بنسب متفاوتة، حيث شكلت ما يقرب من 58 ٪ من سوق الأجهزة اللوحية. 

المفاجأة أن شركة هواوي صعدت إلى المركز الثالث في حرب بيع التابلت، بينما احتلت كل من لينوفو وأمازون المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي. سبب هذا الانخفاض الحاد في جميع المنتجات تقريبًا كان واضح تمامًا بالنسبة للمصنعين أو تجار التجزئة، وهو أن الحياة بعد انحسار وباء كورونا عادت لطبيعتها كرة أخرى والناس يمارسون حياتهم الطبيعية والاعتماد على الأجهزة أصبح أقل.

مع انخفاض الاعتماد الكلي والمستمر على الأجهزة الإلكترونية وهو ما حدث أثناء تفشي وباء كورونا بدا المستهلكون يوجهون قوتهم الشرائية لقطاعات أخرى، بعكس فترة كورونا حيث كان العمل من المنزل والتعليم عبر الإنترنت وبالتالي حتى من كان يمتلك لاب توب قديم بدأ في البحث عن سبل لشراء جهاز جديد ونفس الشيء بالنسبة للأجهزة اللوحية. 

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وهناك سبب آخر لتباطؤ وركود حركة شراء التابلت في العالم هو زيادة نسب التضخم العالمية والصعوبات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، يظل الخبراء متفائلين بشأن مستقبل سوق الأجهزة اللوحية.

ويظل Jitesh Ubrani ، مدير الأبحاث في شركة IDC's Mobility and Consumer Device Trackers ، متفائلًا بمستقبل سوق التابلت وإمكانية نموه بقوة في المستقبل على الرغم من تراجع شحنات الأجهزة اللوحية، مشيرا إلى الاهتمام المتزايد من البائعين ، لا سيما وأن كل الشركات ذائعة الصيت بدأت تولي اهتمام جاد بالأجهزة اللوحية مؤخرا بعد أن كان الاهتمام الأول بالموبايلات.

التابلت سامسونج آبل Samsung OPPO Xiaomi شاومي

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