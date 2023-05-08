كاميرا تتفوق على كل هواتف الأندرويد.. تسريب مواصفات iPhone 15 Pro Max

منذ فترة تنتشر الشائعات المحيطة بهاتف آبل الجديد iPhone 15 Pro Max الرائد، مع تسريبات تكشف عن لغة التصميم المنتظرة التي تشير بقوة إلى أن الجهاز يمكن أن يحتوي على أنحف حوف لهاتف ذكي يتم إطلاقه، أرق من تلك الموجودة في طراز آيفون iPhone 14 Pro Max الحالي ، وكذلك شاومي Xiaomi 13 الذي يحطم الرقم القياسي لأرفع حواف يبلغ قطرها 1.81 ملم فقط.

iPhone 15 Pro Max

وفقا لتقرير موقع gizmochina الصور التي تم تسريبها حتى الآن لـ iPhone الجديد قادمة من المسرب الشهير Ice Universe ، على حسابه بمنصة تويتر، وهو معروف بتسريباته وصوره الحصرية الموثوق بها، كما يتميز iPhone 15 Pro Max بإطارات منحنية شبيهة إلى حد كبير بمظهر Apple Watch

نشر حساب Ice Universe صورة لغطاء شاشة iPhone 15 Pro Max ، إلى جانب عرض لما سيبدو عليه الجهاز المنتظر، وكلاهما يشير إلى أن الهاتف سيحتوي على حواف رفيعة وانسيابية تزيد من جاذبية الهاتف. في حين أن الحواف الرقيقة وحدها قد لا تجعل الهاتف يتفوق على الأجهزة في الفئة الفلاج شيب الرائدة، فمن المتوقع أن يتميز iPhone 15 Pro Max بالعديد من الترقيات الأخرى بالمقارنة مع الطراز السابق عليه.

تشير الشائعات إلى أن آيفون 15 برو ماكس سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل بأفضل وأعلى أداء، يتفوق حتى على أفضل الهواتف بنظام تشغيل أندرويد المزودة بكاميرات تصل إلى 200 مجابيكسل. بالإضافة إلى ذلك ، من المرجح أن يشتمل Pro Max على كاميرا بيريسكوب أو زووم منظار، والتي من شأنها أن تزود المستخدمين بقدرات كاميرا أكثر تقدمًا.

تزعم تقارير إخبارية أيضا أن iPhone 15 Pro و Pro Max يشتملان على معالج وحدة مركزية جديدة، من الممكن أن يستخدم مجموعة شرائح A17 المصنعة من Apple. من المتوقع أيضًا أن تتخلى عن مفتاح كتم الصوت التقليدي إلى زر عمل قابل للبرمجة.

من حيث لغة التصميم ، يمكن أن تتميز طرز Pro بإطار من التيتانيوم وتكون أقل في الأبعاد من الطراز الحالي سواء من ناحية العرض أو الطول، ولكن الفريم سيكون أكثر سمكًا بنسبة 5٪. ومع ذلك ، قد يؤدي هذا السمك المنخفض إلى جزيرة كاميرا أقل بروزًا.

من المتوقع الإعلان عن سلسلة هواتف آيفون iPhone 15 في سبتمبر القادم، وغالبا تشير كل التقارير إلى أن الهاتف سيكون بأزرار مادية للتشغيل والتحكم في الصوت.