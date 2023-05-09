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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوان يستبدل الأخضر.. الصين توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قالت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية الحكومية، إن شركة سوزانو البرازيلية، أكبر منتج لـ لب الخشب الصلب في العالم، قد تقبل مدفوعات بـ اليوان لتصدير منتجاتها إلى الصين، في إشارة أخرى إلى أن تدويل اليوان اكتسب زخما بينما يفقد الدولار الأمريكي هيمنته.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سوزانو، والتر شالكا، إن العملة الصينية تزداد أهمية والعملاء الأصغر هناك يحتاجون إلى صفقات مرتبطة باليوان.

ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي قوله إنه بينما لا يزال الدولار هو المسيطر، فإن استخدام اليوان في العقود لكل شيء من النفط إلى النيكل يتزايد بسرعة.

 

وقال محللون إن تحرك الشركة هو تنفيذ نتائج زيارة الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الصين، والتي دعا خلالها دول البريكس إلى تسوية التجارة بعملاتها الخاصة.

أفادت وكالة أنباء الصين “شينخوا”، بأن أكبر بنك تجاري في الصين، وهو البنك الصناعي والتجاري الصيني، أجري أول تسوية عبر الحدود باليوان في البرازيل في فرعه المحلي هناك.

 

وأشار الخبراء إلى تسارع تدويل العملة، بالاستفادة من التطور المطرد للاقتصاد الصيني، والسوق المالية المفتوحة، والبناء المستمر لنظام الدفع عبر الحدود باليوان.

وفي السنوات الأخيرة، ازداد اتجاه نزع الدولار في النظام النقدي الدولي بشكل كبير، ويرجع ذلك أساسًا إلى إساءة استخدام الولايات المتحدة لهيمنتها على الدولار والاستمرار في تسليح العملة ونظام الدفع.

 

بالإضافة إلى ذلك، من أجل حل التناقضات الاقتصادية المحلية، أدت تقلبات السياسة النقدية الأمريكية إلى آثار غير مباشرة سلبية خطيرة، مما تسبب في سلسلة من المشاكل للعديد من البلدان مثل اضطراب الأسواق المالية، وتفاقم أزمات الديون، والتضخم الخطير.

 

دول تستخدم اليوان الصيني

وأشار الخبير إلى أن “تراجع هيمنة الدولار أدى إلى زيادة الطلب على العملات غير الدولارية مثل اليوان، مما خلق فرصًا موضوعية لتدويل العملة الصينية”.

ونقلت صحيفة “نيوز انترناشونال” التي تتخذ من باكستان مقرا لها، مؤخرا عن مصدر لم تحدده قوله إن باكستان قد تدفع مقابل شحنة اختبارية تبلغ 750 ألف برميل من الخام تخطط لاستيرادها من روسيا باليوان.

 

ومن المحتمل أن تصل الشحنة إلى باكستان بحلول يونيو.

في فبراير، قال البنك المركزي العراقي إنه سيتعامل مع الصين باليوان.

في أبريل، أعلنت الأرجنتين أنها ستبدأ في دفع ثمن الواردات الصينية باليوان وليس بالدولار الأمريكي.

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أظهرت بيانات تكوين احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي أنه اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022، شكل اليوان حوالي 2.7 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، ليحتل المرتبة الخامسة بين العملات الاحتياطية الرئيسية.

 

في مايو 2022، رفع صندوق النقد الدولي ترجيح اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة من 10.92 في المائة إلى 12.28 في المائة، مما يعكس الاعتراف بزيادة الوصول المجاني إلى العملة الصينية.

وأشارت إلى أن التقدم المستمر في تدويل اليوان سوف يساعد على تعزيز مكانة الصين وصوتها في التمويل والتجارة الدوليين، كما يتيح للعالم التمتع بفوائد التنمية الاقتصادية النشطة في البلاد.

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