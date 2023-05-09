انخفاض أسعار الدولار فى العراق

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وبحسب وسائل إعلام، فإن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 144750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح امس الاثنين 144800 دينار مقابل 100 دولار.

وأستقرت اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 143750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 145300 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 145200 دينار مقابل 100 دولار