المشاط: توقيع الإطار الإستراتيجي مع الأمم المتحدة يدشن لمرحلة جديدة بالتعاون المشترك

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة، فاعلية إنمائية مهمة، تمثل تدشينًا لمرحلة استراتيجية جديدة في علاقات التعاون المشترك مع واحدة من أعرق المنظمات الدولية.

وتوجهت خلال مؤتمر صحفي حول توقيع الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تشريفه ورعايته للحدث.

ولفتت إلى انتهاء مصر من صياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي مع كل شركاء التنمية متعددة الأطراف، على مدار الـ5 أعوام المقبلة، بما يلبي الأهداف والأولويات الوطنية واحتياجات المواطن المصري.

وأكدت أن «ما يحدث ليس بمعزل عن الواقع وما به من مصاعب وتحديات»، مشددة على أهمية التضامن والتعاون بين مختلف الجهات؛ لتعزيز النماذج المنفذة على الأرض من مشروعات وبرامج.

وذكرت أن الوزارة عملت على تعزيز فرص الاستفادة من الشركات الدولية عامة، والشراكة الاستراتيجية على وجه الخصوص.

وأشارت إلى أن مصر والأمم المتحدة تجمعهما علاقات مستدامة منذ تأسيس المنظمة، قائلة إن الشراكات بين الجانبين ترسخ التعاون متعدد الأطراف، والتضامن بين الشعوب، وتحقيق التنمية الاجتماعية، وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان، والتصدي للتحديات الإنمائية.

وثمنت جهود وزارة الخارجية وبعثات مصر لدى الأمم المتحدة وسفاراتها في الخارج، على ما يبذل من جهود مخلصة في هذا الشأن.



