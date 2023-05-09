عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المشاط: توقيع الإطار الإستراتيجي مع الأمم المتحدة يدشن لمرحلة جديدة بالتعاون المشترك

صدى البلد

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة، فاعلية إنمائية مهمة، تمثل تدشينًا لمرحلة استراتيجية جديدة في علاقات التعاون المشترك مع واحدة من أعرق المنظمات الدولية.

وتوجهت خلال مؤتمر صحفي حول توقيع الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تشريفه ورعايته للحدث.

ولفتت إلى انتهاء مصر من صياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي مع كل شركاء التنمية متعددة الأطراف، على مدار الـ5 أعوام المقبلة، بما يلبي الأهداف والأولويات الوطنية واحتياجات المواطن المصري.

txt

منذ تأسيسها.. المشاط: مصر ترتبط بعلاقة طويلة الأمد مع الأمم المتحدة

txt

رانيا المشاط: يوجد 32 وكالة وصندوقا وبرنامجا للأمم المتحدة في مصر

وأكدت أن «ما يحدث ليس بمعزل عن الواقع وما به من مصاعب وتحديات»، مشددة على أهمية التضامن والتعاون بين مختلف الجهات؛ لتعزيز النماذج المنفذة على الأرض من مشروعات وبرامج.

وذكرت أن الوزارة عملت على تعزيز فرص الاستفادة من الشركات الدولية عامة، والشراكة الاستراتيجية على وجه الخصوص.

وأشارت إلى أن مصر والأمم المتحدة تجمعهما علاقات مستدامة منذ تأسيس المنظمة، قائلة إن الشراكات بين الجانبين ترسخ التعاون متعدد الأطراف، والتضامن بين الشعوب، وتحقيق التنمية الاجتماعية، وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان، والتصدي للتحديات الإنمائية.

وثمنت جهود وزارة الخارجية وبعثات مصر لدى الأمم المتحدة وسفاراتها في الخارج، على ما يبذل من جهود مخلصة في هذا الشأن.


 

رانيا المشاط الأمم المتحدة التعاون الإنمائي شركاء التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

الذهب يهبط مجددا.. أسعار المعدن الاصفر في مصر اليوم

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

شارك في "الليل وأخره" ونجل كاتب شهير| تفاصيل إغماء فنان شاب ونقله لمركز السموم

تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي بشأن انتهاك حدود الجمهورية

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

موضوعات متعلقة

انطلاق حفل توقيع إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة

التعاون الدولي: تعزيز العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة المتجددة

شراكة مع البنك الدولى.. المشاط: مد شبكة الغاز لـ15 مليون وحدة سكنية

الإسكان: طرح محال تجارية ووحدات ببورسعيد الجديدة وحدائق العاصمة في مزاد علني

رئيس جهاز سوهاج الجديدة يطالب بزيادة المسطحات الخضراء داخل منطقة 138 عمارة

الإسكان: شركات المقاولات المصرية أصبحت قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات خارج مصر

مطالب على مائدة الحوار الوطني|استغلال القروض الموجهة للإسكان لمحدودي الدخل والبنية التحتية..وإنشاء هيئة مستقلة للتصدير العقارى تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة..و تبنى الدولة لمنظومة تساعد لجذب الاستثمار

الحوار الوطنى|خبير: الدولة قامت ببناء الوحدات السكنية ذات البعد الإنساني

ترشيحاتنا

توسيع الهجمات.. قرارات عاجلة من الاحتلال الإسرائيلي بعد اجتماع الكابينت

شبانة: الأهلي يوافق على رحيل محمد عبدالمنعم وبيرسي تاو بشرط واحد

محافظة القاهرة تحسم الجدل حول هدم مقبرة الشيخ محمد رفعت

رددها 11 مرة.. آية قرآنية تطرد الجن والشياطين من المنزل

رضا حجازي: لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم وتنميته مهنيا

محامية زوجة حسن شاكوش: طليق موكلتي يشهر بها بتصريحات كاذبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبير صبري تفاجئ متابعيها بأحدث جلسة تصوير.. وحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه

لسبب صادم.. أب يضرب عريس ابنته بالشبشب أمام المعازيم بالهند

الوزن والتدخين.. 6 طرق فعالة للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية

شاب يركب على ثور يسبب فوضى في شوارع الهند.. فيديو

فيديو

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

ميسي ينتقل إلى الدوري السعودي | اعرف الحكاية وتفاصيلها.. شاهد

أضحكت الملايين ورحلت باكية.. حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ