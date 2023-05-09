عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير.. 8 علامات فى العين تكشف الإصابة بمرض خطير

سرطان العين
سرطان العين

تظهر على العين، فى بعض الأحيان، مشاكل صحية يعتقدها البعض أنها بسيطة وعادية ولكنها فى بعض الحالات تكن مؤشر للإصابة بمرض خطير ومميت وهو السرطان.

فما لايعرفه كثيرون أن السرطان يمكن أن يصيب العين مثل باقي أجزاء الجسم وبالرغم من عدم انتشاره بشكل واسع إلا أنه من المشكلات الصحية الموجودة فى عدد كبير من دول العالم

عادة نفعلها تحول العسل لمادة سامة ومسرطنة | اكتشفها

جزء واحد من الجسم تظهر فيه 5 علامات لارتفاع الكوليسترول | اكتشفها

خلي بالك.. حدوث هذا الأمر أثناء النوم دليل الإصابة بـ السرطان

سر خطير وراء صناعة وردة الآيس كريم يثير السوشيال ميديا

ووفقا لما جاء فى موقع “ NHS” نعرض لكم أهم أعراض سرطان العين حتى لايهملها البعض ويجري الفحوصات اللازمة:

ظلال أو ومضات من الضوء أو خطوط متعرجة في رؤيتك
عدم وضوح الرؤية
بقعة داكنة في عينك تكبر
فقدان جزئي أو كلي للرؤية
انتفاخ عين واحدة
كتلة على جفنك أو في عينك تتزايد في الحجم
تهيج العين الذي لا يزول
ألم في العين أو حولها ، رغم أن هذا نادر الحدوث

انتفاخ العين
انتفاخ العين


تنبيه مهم 

تشترك أعراض سرطان العين مع علامات الإصابة بأمراض النظر الأخرى لذا لايجب تأكيد الإصابة بالسرطان إلا بعد إجراء الفحوصات المناسبة فى مكان عال الجودة والخبرة، ولكن يجب أن يتم ذلك فى أسرع وقت.

العين علامات فى العين سرطان العين اعراض سرطان العين عدم وضوح الرؤية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

شبانة: الأهلي يوافق على رحيل محمد عبدالمنعم وبيرسي تاو بشرط واحد

نجما بيراميدز وإمام عاشور.. شبانة يكشف أول صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

موضوعات متعلقة

30 دقيقة تسبب أمراض خطيرة.. إزاى تقلل عدد ساعات استخدام الموبيل والكمبيوتر

تفاصيل أول عملية جراحية في العالم لدماغ جنين داخل الرحم

طريقة عمل الحمام بالكبد والقوانص في الفرن

طريقة عمل الكريم كراميل بمذاق شهي

كارثة ..30 دقيقة من المكالمات الهاتفية واستخدام الانترنت يصيب بـ 10أمراض خطيرة

عادة نفعلها تحول العسل لمادة سامة ومسرطنة | اكتشفها

جزء واحد من الجسم تظهر فيه 5 علامات لارتفاع الكوليسترول | اكتشفها

الأكل والشرب .. 6 حيل تساعد على علاج الدوخة

ترشيحاتنا

جهاد جريشة: طاقم حكام مباراة الزمالك وبروكسي لم يحتسب 3 ركلات جزاء

كيفية إضافة الزوجة على بطاقة التموين من الموبايل 2023

تونس.. إطلاق نار في كنيس يهودي بجزيرة جربة |فيديو

واقعة تزوير.. تطور جديد في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

البيت الأبيض: ندعو جميع الأطراف إلى احتواء التصعيد في غزة

ألف جنيه.. شروط الحصول على منحه العمالة غير المنتظمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. 8 علامات فى العين تكشف الإصابة بمرض خطير

القاتل الخفي.. احذر استخدام مجفف الأيدي في الحمامات العامة

تناول أقراص أوميجا 3 يوميا يسبب فوائد وأضرارا متنوعة.. لن تتوقعها

نفس نتيجة الدواء.. وصفة هاني الناظر المنزلية لعمل محلول لعلاج حب الشباب

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ