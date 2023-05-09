تحذير.. 8 علامات فى العين تكشف الإصابة بمرض خطير

تظهر على العين، فى بعض الأحيان، مشاكل صحية يعتقدها البعض أنها بسيطة وعادية ولكنها فى بعض الحالات تكن مؤشر للإصابة بمرض خطير ومميت وهو السرطان.

فما لايعرفه كثيرون أن السرطان يمكن أن يصيب العين مثل باقي أجزاء الجسم وبالرغم من عدم انتشاره بشكل واسع إلا أنه من المشكلات الصحية الموجودة فى عدد كبير من دول العالم

ووفقا لما جاء فى موقع “ NHS” نعرض لكم أهم أعراض سرطان العين حتى لايهملها البعض ويجري الفحوصات اللازمة:

ظلال أو ومضات من الضوء أو خطوط متعرجة في رؤيتك

عدم وضوح الرؤية

بقعة داكنة في عينك تكبر

فقدان جزئي أو كلي للرؤية

انتفاخ عين واحدة

كتلة على جفنك أو في عينك تتزايد في الحجم

تهيج العين الذي لا يزول

ألم في العين أو حولها ، رغم أن هذا نادر الحدوث

انتفاخ العين



تنبيه مهم

تشترك أعراض سرطان العين مع علامات الإصابة بأمراض النظر الأخرى لذا لايجب تأكيد الإصابة بالسرطان إلا بعد إجراء الفحوصات المناسبة فى مكان عال الجودة والخبرة، ولكن يجب أن يتم ذلك فى أسرع وقت.