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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة الديون تهدد أمريكا| البيت الأبيض يفجر مفاجأة بشأن التخلي عن الدولار

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن التخلف عن السداد المحتمل في الولايات المتحدة سيكون هدية لـ الصين وروسيا، مما يخلق حالة من عدم اليقين حول استخدام الدولار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، معلقة على احتمالية حدوث تعثر في الاقتصاد الأمريكي: "ستحاول كل من الصين وروسيا استخدام الوضع الافتراضي لإظهار الفوضى داخل الولايات المتحدة، فضلاً عن عدم قدرتنا على العمل كديمقراطية. وسيخلق هذا أيضًا حالة من عدم اليقين في العالم بشأن قيمة الدولار”.

وأضافت أن الولايات المتحدة ستؤدي إلى تقلبات في الأسواق التي تعتمد على الدولار.

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ويعتزم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاجتماع مع قادة الكونجرس، اليوم الثلاثاء، بشأن مسألة زيادة الدين القومي، على أمل أن يمرر المشرعون المعيار المناسب لتجنب التخلف عن السداد.

ويربط الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب بالكونجرس، زيادة السقف مع تبني برنامج تخفيضات جذرية في الميزانية غير مقبول للبيت الأبيض.

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