لاحترام المنافس.. أحمد الطيب يطالب الزمالك بوضع اسم بني عبيد بغرفة الملابس

علق المعلق الرياضي احمد الطيب علي فوز نادى الزمالك، علي منافسه بروكسي، بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولى في الدور الـ32 من كأس مصر.

وكتب احمد الطيب عبر حسابه علي فيسبوك "المفروض كل ما ييجى موعد مباراة للزمالك فى كأس مصر، لازم يتكتب فى غرفة الملابس ( بنى عبيد ) مش عيب أبداً و يحكوا قصة المباراة واذاعة لقطات منها ليعرف الجميع أهمية احترام المنافس، والمدرب، يا سيدى إبدأ بفريق اساسى يكسب، و بعد كده شوف اللى انت عايز تشوفه، المثلوثى نص ملعب !!؟بأمارة إيه ؟؟ 🤔"



سجل كامل كابوريا هدف التقدم لبروكسى أمام الزمالك في الدقيقة 7 بعد خطأ من حاتم سكر.

وأدرك حاتم سكر هدف التعادل للزمالك أمام بروكسى من تسديدة قوية في الدقيقة 42.

تقدم فريق بروسكى بالهدف الثاني من علامة جزاء عن طريق أحمد جمعة 56.

تعادل الزمالك أمام بروكسى عن طريق حمزة المثلوثى من رأسية متقنة في الدقيقة 78.

تمكن سيف الجزيرى من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 99 من تسديدة متقنة للزمالك أمام بروكسى.