أيه عمله.. شبانة يهاجم أوسوريو عقب فوز الزمالك أمام بروكسي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مواجهة الزمالك وبروكسي لا يوجد فيها أي إيجابيات للفريق الأبيض ولا توجد أي لمحة فنية طوال اللقاء، مؤكدا أنه لا يريد التحدث كثيرًا عن المواجهة حتى لا يُزيد أحزان جمهور الفارس الأبيض.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "الزمالك يعيش في أزمة فنية كبيرة، ومباراة بروكسي كانت من المفترض أن تكون لرفع الروح المعنوية للاعبين والجماهير".

وأضاف: "التاريخ سوف يكتب أن هناك لاعبين لعبوا في الزمالك مثل سامسون، واليوم كان الفريق بعيدًا عن مستواه المعهود ولم يقدم الفريق جملة واحدة طوال الـ90 دقيقة، ولا أعرف ماذا كان يريد أوسوريو".

وأكمل: "ليس لدي تحليل فني للاعبين، ولا أعرف سر ظهور خط الدفاع بهذا المستوى، وماذا كان يفعل سامسون، ولولا مشاركة مصطفى شلبي وظهوره بشكل جيد لما فاز الزمالك، معظم اللاعبين كانوا في حالة غريبة، وماذا حدث لهم، واين عمل أوسوريو؟!".

وواصل: "الجميع كان مستغرب من مستوى بروكسي الذي صمد كثيرًا طوال اللقاء، والحديث كان كثيرا عن وجود ركلتي جزاء لهم".

وأتم: "هل مستوى هؤلاء اللاعبين سوف يبقى هؤلاء في صفوف الزمالك خلال الموسم المقبل".