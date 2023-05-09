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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برافو.. نجم الزمالك السابق يشيد بأداء بروكسي

الزمالك وبروكسي
الزمالك وبروكسي

علق تامر عبد الحميد نجم القلعة البيضاء السابق علي فوز نادى الزمالك، علي منافسه بروكسي، بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولى في الدور الـ32 من كأس مصر.

وكتب دونجا عبر حسابه علي فيسبوك "والله برافووووووو بروكسى 👏👏" 
 

سجل كامل كابوريا هدف التقدم لبروكسى أمام الزمالك في الدقيقة 7 بعد خطأ من حاتم سكر.

وأدرك حاتم سكر هدف التعادل للزمالك أمام بروكسى من تسديدة قوية في الدقيقة 42.

تقدم فريق بروسكى بالهدف الثاني من علامة جزاء عن طريق أحمد جمعة 56.

تعادل الزمالك أمام بروكسى عن طريق حمزة المثلوثى من رأسية متقنة في الدقيقة 78.

تمكن سيف الجزيرى من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 99 من تسديدة متقنة للزمالك أمام بروكسى.

 

نادي بروكسي الزمالك كأس مصر تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق

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