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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدير مستشفيات جامعة حلوان: جراحة المناظير من أفضل التطورات الطبية

مدير مستشفيات جامعة
مدير مستشفيات جامعة حلوان

قال وائل عمر، مدير المستشفيات الجامعية جامعة حلوان واستشاري جراحات المناظير، إن جراحات المناظير تعتبر من أفضل الطفرات التكنولوجية التي حدثت في الجراحة بشكل عام، وأحدثت نقلة كبيرة للغاية، وأصبحت كل العمليات التي كانت تجرى بالجراحة التقليدية أو بالفتح الجراحي تجرى بفتحات صغيرة وتسمى بجراحة المناظير.

مدير مستشفيات جامعة حلوان: جراحة المناظير تستخدم لاستئصال بعض الأورام

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وأضاف "عمر"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن جراحة المناظير تجرى من خلال فتحات صغيرة دقيقة للغاية في البطن، ومن خلالها يتم إدخال كاميرا صغيرة، والتي تظهر كل أعضاء البطن، ويتم إدخال آلات صغيرة لإجراء العملية بواسطة شاشة أمام الجراح والمساعدين يشاهد من خلالها كل التفاصيل التشريحية داخل بطن المريض.

 

وعن الفارق بين جراحة المناظير مع الجراحة العادية، أوضح أن جراحة المناظير أقل ألما بعد العملية، والعودة للحياة الطبيعية تحدث في وقت قصير مقارنة بالجراحات التقليدية التي يكون بها جرح كبير وألم.

 

وأشار إلى أن المشكلات التي تحدث في الجروح بعد الجراحات التقليدية انخفضت بشكل كبير للغاية، وتكاد تكون اختفت في جراحات المناظير مثل التهاب الجروح.

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