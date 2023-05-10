مدير مستشفيات جامعة حلوان: جراحة المناظير تستخدم لاستئصال بعض الأورام

قال وائل عمر، مدير المستشفيات الجامعية جامعة حلوان واستشاري جراحات المناظير، إن الجراحات التقليدية تراجعت كثيرا أمام المناظير، كما أن جراحة المناظير كانت مقتصرة في الماضي على عمليات محددة مثل استئصال المرارة، ولكن حاليا كل شيء من جراحات الأورام واستئصال أورام الكبد والطحال وأورام القولون والمعدة والمريء.

وأضاف "عمر"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن هناك فارق بين جراحات المناظير والجهاز الهضمي التشخيصية مثل منظار المعدة ومنظار القولون، وتستخدم للتشخيص وأحيانا للعلاج إذا كانت تستطيع ذلك دون فتحات الفم أو القولون.

ولفت أن جراحات المناظير علاجية في البداية، لكن أحيانا يتم استخدامها كمنظار تشخيصي، موضحا أنه يتم استخدام المنظار التشخيصي في الحالات المرضية قليلة، وثقافة الكشف الدوري غير موجودة.

ونصح المرضى الذين تظهر لديهم أعراض وتستمر لأكثر من أسبوع أو أسبوعين ولم تكن موجودة من قبل مثل الشعور بالغثيان أو الآلام أو انخفاض في الوزن، بالتوجه للطبيب لبحث هذه الشكوى.