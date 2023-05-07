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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد من الأطباء والعلماء يدعم مرضى السرطان في مستشفى الأورام بالأقصر

وفد من الاطباء والعلماء
وفد من الاطباء والعلماء يدعم مرضي السرطان في مستشفى اورام ال


استقبلت مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان، وفد من الأطباء والعلماء ، وذلك للمساهمة فى تقديم الدعم المعنوى اللازم لصالح الأطفال بالمستشفى خلال مسيرتهم العلاجية، وتفقد الاقسام المختلفة ومستشفى الاطفال مرضي السرطان، وذلك على هامش استضافة جامعة الاقصر لفعاليات المؤتمر الاول لكلية الطب.

 

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وضم الوفد،الأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، الدكتورة نادية بدراوي، أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني، رئيسة RUMP بلجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور وجدى طلعت، أستاذ بكلية الطب بجامعة قناة السويس، رئيس الجمعية المصرية للتعليم الطبي،  والدكتور أحمد شقير، مدير مركز غنيم للكلى سابقاً، الحاصل على جائزة النيل.

كما شارك في الزيارة الدكتورة هدى أحمد المخلوفي، والدكتور السعيد محمود عبدالهادي، والدكتور وائل نبيل، والدكتورة نجلاء فاروق عبدالحليم، والدكتور خيري عبدالحميد، والدكتور مرام مصطفى حسن، والدكتور حسام عبدالمعز عبدالعظيم، والدكتور أحمد سيد طه، والدكتور إبراهيم أحمد موسى، والدكتور حازم محمد.

 

وكان في استقبال وفد الأطباء والعلماء المشاركين في المؤتمر الاول لكلية طب الاقصر ، خلال زيارتهم للمستشفى، قبادات المستشفى، وأحمد شوقي، منسق العلاقات العامة والمركز الاعلامي، وتم تنظيم جولة لهم لمتابعة خطوات تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لمرضى الأورام،  بدءً من غرف علاج اليوم الواحد حتى أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعى وغرفة العمليات والمعامل المختلفة والأشعة والمعمل الباثولوجى وبنك الدم والصيدلية الإكلينكية وغيرها من الأقسام التي تضاهى المستشفيات العالمية.

كما تم تنظيم جولة لهم، داخل مستشفى شفاء الاورمان لسرطان الأطفال، وأشاد الاطباء والعلماء المشاركين في الزيارة،  بمستوى التجهيزات المميز لخدمة أطفال مرضي السرطان، خلال تلقيهم العلاج من الأورام داخل المستشفى، مؤكدين ان ما تقدمه مستشفى شفاء الاورمان من خدمات طبية مميزة ومجانية يستحق الإشادة والتقدير على الجهد المبذول داخل الصرح الطبي العملاق.

ومن جانبه رحب  محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، بوفد الاطباء والعلماء بقبادة الاستاذ الدكتور حمدى حسبن، رئيس جامعة الأقصر، موجها الشكر لهم على الدعم المعنوى الذى قدموه للمرضي والأطفال محاربي السرطان في رحلتهم العلاجية، مؤكدا


مؤكدا على أن اقامة المؤتمرات الطبية بجامعة الاقصر بعود بالنفع لمستشفى شفاء الاورمان وذلك في اطار البروتوكول الموقع ببن المستشفى والجامعة، لافتا إلى المؤتمر العلمي السنوي الأول لكلية الطب البشري من الأحداث الطبية المميزة فى الأقصر، لما يقدمه المؤتمر من جرعة علميه غير مسبوقة لكافة الأطباء في الأقصر والصعيد وجميع أنحاء الجمهورية.

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الأقصر أستاذ طب الأطفال المستشفيات العالمية داخل المستشفى رئيس جامعة الأقصر مستشفى شفاء الاورمان مستشفي الأطفال

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