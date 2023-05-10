زيارة علمية لطلاب المنظومة الزراعية بجامعة العريش إلى بحيرة البردويل |صور

نظَّم طلاب المنظومة الزراعية الفرقة الثانية بكلية العلوم الزراعية البيئية، جامعة العريش محافظة شمال سيناء، بزيارة علمية إلى مقر إدارة بحيرة البردويل بالتلول، لمعرفة التحديات التي تواجه إدارة بحيرة البردويل في ظل التغيرات المناخية، وتعظيم الاستفادة من المخلفات البحرية، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.

وأكد الدكتور محمد أحمد محمد نجاتي، عميد كلية العلوم الزراعية البيئية، جامعة العريش، أنه تم تنفيذ برنامج للتدريب الميداني لطلاب المنظومة، للعمل على رفع كفاءة الطلبة، واكتساب خبرات على أرض الواقع.

البيئة البحرية:

وقال الدكتور سليمان عياش المنسق العام المنظومة الزراعية، إنه تم تعريف طلاب المنظومة، عن كيفية حماية البيئة البحرية من التلوث داخل مسطح البحيرة، وتعزيز دور جمعيات الصيادين في تنمية الوعي البيئي لدى الصيادين للحد من أثر التغيرات المناخية علي الإنتاج السمكي.. "وزيادة المخزون السمكي للحفاظ على الثروة السمكية، وتنوع التركيب المحصولي للأسماك التي تتميز بها بحيرة البردويل.

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