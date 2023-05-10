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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس " جهاز الشروق " : تسليم قطعة أرض استثمارية لإقامة فندق على مساحة كبيرة

جهاز مدينة الشروق
جهاز مدينة الشروق

أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن الانتهاء من الإجراءات وتسليم أحدث قطعة أرض استثمارية بنشاط فندق، وهو النشاط الأول من نوعه بالمدينة، ويأتى ذلك فى ضوء موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض لشركة متخصصة، حيث قام جهاز المدينة بإنهاء إجراءات تسليم الأرض. 



وأوضح المهندس على سعد، أن قطعة الأرض تم تخصيصها بأحد المواقع الهامة بالمدينة بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية وهي القطعة رقم 76 وبمساحة تزيد على (9900م2)، والتي تطل على مدخل 3 وطريق القاهرة/السويس مباشرةً.
 

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وتعهد الدكتور ماجد صادق، مسئول الشركة المنفذة للمشروع، بأن التنفيذ سيكون بأعلى مستوى ليضيف للمكانة المتميزة التى تتمتع بها مدينة الشروق



وفي سياق متصل، وجه المهندس على سعد، باستكمال تكثيف أعمال صيانة المسطحات الخضراء بالمدينة من قص وتقليم للأشجار والنجيل وذلك بجميع الحدائق ومنها  أهل مصر 1 ، 2 – جاردينيا، والعديد من المتنزهات بمواقع متفرقة بالمدينة، وشن حملات نظافة ورفع مخلفات حول المساجد والمناطق المحيطة بها وكذلك بالطرق والمحاور الرئيسية.

 

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