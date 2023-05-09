عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: طرح محال تجارية ووحدات ببورسعيد الجديدة وحدائق العاصمة في مزاد علني

صدى البلد

أعلن المهندس مجدى على حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة، عن طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (٢٠م٢ : ٤٠م٢) بأنشطة متنوعة، بالإضافة الى ٦ وحدات مهنية وإدارية بمساحات تتراوح بين (٣٤م٢ : ٩٠م٢) بأنشطة مختلفة، للبيع بمزاد علني.

ولفت رئيس جهاز مدينة بورسعيد الجديدة، إلى أن موعد المزاد سيكون يوم الثلاثاء الموافق (6 – 6 – 2023) بمقر جهاز مدينة الصالحية الجديدة، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والوحدات فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وأشار المهندس مجدي علي حسين، إلى أن شروط دخول المزاد بالنسبة للوحدات الإدارية والمهنية، أن يتم سداد تأمين دخول المزاد، 10 آلاف جنيه لكل وحدة إدارية أو مهنية، ويتم استكمال سداد نسبة 25% + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد، وبالنسبة للمحال التجارية أن يتم سداد تأمين دخول المزاد، مبلغ 25 ألف جنيه لكل محل تجارى، ويتم استكمال سداد نسبة  10 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسى بها المزاد فور انتهاء المزاد + ٥٪ وديعة صيانة تُسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

وأوضح " حسين " أن كراسات الشروط متاح شراؤها من مقر الجهاز بقرية الأحرار برمانة ومقر محافظة بورسعيد، ومقر جهاز مدينة الصالحية الجديدة.

وفي سياق متصل، قال المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إنه تم بيع ١٠ محال تجارية بأنشطة متنوعة و ٥ وحدات إدارية ومهنية ومخبز مجهز بمساحة ٥٥٨م2، في مزاد علني بحضور  ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المعنية .

الصالحية الصالحية الجديدة بورسعيد الجديدة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

بواسطة سفينة مصرية| وصول العالقين المصريين من ميناء بورتسودان

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

تسبب الحموضة.. 7 أطعمة لا تأكلها قبل النوم

ترشيحاتنا

طعنات وجروح.. العثور على جثماني ربة منزل وابنتها في الجيزة

الأطرش: الأقارب هم الأحق بالوصاية على مال اليتيم وليس الأم لهذا السبب

ضربة جديدة تعمق جراح الترجي قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

غير متوقعة .. أبرز أسباب العقم عند الرجال والنساء وطرق العلاج

تعليق قاس من الصين على طرد دبلوماسي كندي من البلاد.. القصة الكاملة

بشرى للمهندسين وهيكلة المجلس الأعلى للجامعات وخفض الكليات النظرية.. اعرف الحكاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

شاهد.. لحظات اصطدام جناح طائرة بالأرض في الأرجنتين| ماذا حدث

الوصفة الأصلية للكركم والفلفل الأسود لتسليك انسداد الأوردة المليئة بالكوليسترول

لن تصدق.. بريطانية تعثر على حيوان خطير داخل علبة فاصوليا..صورة

فيديو

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ