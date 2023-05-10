نبيلة عبيد كلمة السر.. جومانا مراد تكشف شروطها لتقديم دور راقصة

حلت الفنانة جومانا مراد ضيفة علي برنامج كلمة أخيرة تقديم الإعلامية لميس الحديدي ، للاحتفال بنجاح دورها في مسلسل عملة نادرة ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي .

وكشفت جومانا مراد خلال استضافتها عن مدي موافقتها علي اداء شخصية راقصة في أعمال درامية .

وقالت جومانا مراد انها توافق علي أداء دور راقصة في حال أن العمل يحمل قصة على غرار فيلم الراقصة والسياسي الذي سبق وأن قدمته الفنانة نبيلة عبيد.

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

كما شاركت الفنانة جومانا مراد في بطولة مسلسل بابا المجال من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض على عدد من القنوات من بينها النهار، والنهار دراما، وSBC، والتلفزيون الأردني، والشارقة، والرابعة العراقية.

ويقوم مصطفى شعبان في المسلسل بشخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى لقب باسم "بابا المجال"، وأصبح أحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارة والأكشن