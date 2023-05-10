تعرف على إيرادات فيلم «بعد الشر» في 3 أسابيع

حقق فيلم “بعد الشر” من بطولة الفنان علي ربيع، إيرادات وصلت إلى 11,955,133 مليون جنيه، بعد 3 أسابيع من عرضه في السينمات المصرية.

وحقق فيلم “بعد الشر” للفنان علي ربيع إيرادات هذا الأسبوع وصلت إلى 1,294,441 مليون جنيه، حيث بلغ إجمالي ما حققه ليلة أمس فقط مبلغ 109,736 ألف جنيه.

فيلم “بعد الشر”

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذين يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، ما يدخلهما في العديد من الصراعات.

فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

يذكر أن آخر أعمال علي بيع هي فيلم "زومبي"، ويجسد بطل أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع، خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.

من ناحية أخرى، ينتظر علي ربيع عرض مسلسل “نصي الثاني” الذي يتكون من 10 حلقات ومن المقرر انطلاق تصويره نهاية الشهر الجاري استعدادا لعرضه على منصة “شاهد” خلال الفترة المقبلة.

أحداث المسلسل تدور في إطار كوميدي رومانسي عن شاب أسمه "أحمد - علي ربيع" يخوض مجموعة من التجارب العاطفية لاكتشاف نصفه الثاني، والمسلسل من تأليف إياد صالح ويقوم بإنتاجه المنتج أحمد الجنايني، ويخرجه المخرج الشاب عمرو صلاح.