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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يكسر حاجز الـ 32 مليون جنيه إيرادات لـ«فيلم هارلي»

محمد رمضان
محمد رمضان

حقق فيلم هارلي للفنان محمد رمضان، إيرادات بلغت حوالي 32,479,960 مليون جنيه، بعد انطلاق عرضه منذ 3 أسابيع . 

وتمكن فيلم هارلي من تحقيق مبلغ 1,973,998 مليون جنيه في أسبوع عرضه الثالث ، ليحتل فيه المركز الثاني من حيث الإيرادات بعد ان تفوق عليه فيلم يوم 13

 

فيلم هارلي 

تدور أحداث فيلم  هارلي فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف بينه وبين مى عمر.

أزمة محمود حميدة ومحمد رمضان:

 

كشف الفنان محمود حميدة، في لقاء مع برنامج et بالعربي، عن لجوئه لنقابة المهن التمثيلية، وتقديم شكوى ضد منتج فيلم هارلي لـ الفنان محمد رمضان، بسبب مخالفتهم بنود العقد. 

علق الفنان محمود حميدة على أزمته مع فيلم هارلي وتغيير مكان اسمه على التتر.

وقال محمود حميدة، في تصريحات خاصة: “أعتقد أنه لن يكون هناك تعاون مع الفنان محمد رمضان، أما بالنسبة للفنان محمد سامي ومى عمر هاتفاه ليؤكدا له أنهما ليس لهما علاقة بالأزمة”

بداية الأزمة 

 

انتقدت ابنة الفنان محمود حميدة صناع فيلم هارلي، بسبب تواجد اسم والدها على تتر العمل في مكان غير المتفق عليه في العقد بينهم.

وكتبت إيمان محمود حميدة منشورا لها عبر فيسبوك، شرحت فيه أزمتها مع صناع فيلم هارلي بسبب وضع اسم والدها على تتر العمل، بشكل لا يليق به.

وقالت إيمان محمود حميدة: "احترام الغير يأتي من احترام النفس فى أحسن مثال على عدم الاحترام أو التقدير أو حتى المهنية وعدم احترام الحقوق  الأدبية والمعنوية وعدم الالتزام بالعقود التي هي شريعة المتعاقدين بين من يحترمون أنفسهم وعملهم والآخرين".

واستطردت قائلة: "بصفتي مديرة أعمال الممثل  محمود حميدة  .. وبما إن مشاهدتي للفيلم جزء أساسي من متابعة عملي.. ذهبت اليوم الى السينما لمشاهدة فيلم هارلي بما أنه لم يتم إبلاغي بموعد أو مكان العرض الخاص.. لمعرفة كيف تم عمل التترات الخاصة بالفيلم، حيث أنى سألت أكتر من مرة الأشخاص المسؤولين عن العمل سواء من الشركة المنتجة Royal Sun production التي يمثلها سامر المحضر أو من الشركة المنفذة للإنتاج Show Media Production والتي يمثلها محمود الشيخ Mahmoud Elsheikh ولم يفدني أحد بإجابة إلا أنه "لسه التترات ما اتعملتش"، وذلك إلى ما قبل عرض الفيلم بـ 3 أيام".

وأوضحت إيمان حميدة:" وفوجئت بكتابة اسم محمود حميدة بعد اسم بطل الفيلم، وبعد اسم أحد أبطال العمل، وهي مخالفة صريحة للبند الخاص بالتترات، عن ما تم الاتفاق عليه في العقد بيني وبين الشركة المنتجة، والذي تم عن طريق وبعلم المنتج المنفذ محمود الشيخ".

هارلي فيلم هارلي فيلم يوم 13 مي عمر محمود حميدة

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