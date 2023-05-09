موعد عرض فيلم تاج لـ تامر حسني

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم تاج ، الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني ، عن موعد طرحه فى دور العرض السينمائية .

وكشفت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك أن العمل من المقرر طرحه يوم 28 يونيو المقبل ، فى مصر والوطن العربي .

وانضمت الفنانة دينا الشربيني مؤخراً الى فريق عمل فيلم تاج ، بجانب كل من الفنان تامر حسني وساندي ، والعمل من إخراج سارة وفيق .

وشارك الفنان تامر حسني، صوراً من استعدادات فيلمه الجديد “تاج” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق: “من تحضيرات وتمارين فيلم تاج مع الكابتن نور خطاب صاحب عمري دعواتكم بجد اصعب فيلم في حياتي”.

وطرح الفنان تامر حسني عبرقناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” ميدلي لاشهر الاغاني الرومانسية التى قدمها على مدار تاريخه الفني برؤية جديدة .

وبلغت مدة الميدلي الذى طرحه الفنان تامر حسني 15 دقيقة ، وقام بطرحه على موقع يوتيوب بدون إعلانات .

ومن أبرز الاغاني التى ضمها الميدلي “ حبيبي وأنا جنبك “ و ” نور عيني " ، عدد اخر من أشهر الاغاني التى قدمها فى الالبومات والافلام السينمائية .

وكان أخر اعمال الفنان تامر حسني فى السينما هو فيلمد بحبك من تأليف قصه و سيناريو و حوار وموسيقى تصويريه وإخراج تامرحسني، وشارك في بطولته هنا الزاهد، حمدي المرغني، هدى المفتي ، وعرض فى مصر والدول العربية.