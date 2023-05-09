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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد عرض فيلم تاج لـ تامر حسني

فيلم تاج
فيلم تاج

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم تاج ، الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني ، عن موعد طرحه فى دور العرض السينمائية . 

وكشفت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك أن العمل من المقرر طرحه يوم 28 يونيو المقبل ، فى مصر والوطن العربي . 

وانضمت الفنانة دينا الشربيني مؤخراً الى فريق عمل فيلم تاج ، بجانب كل من الفنان تامر حسني وساندي ، والعمل من إخراج سارة وفيق .

وشارك الفنان تامر حسني، صوراً من استعدادات فيلمه الجديد “تاج” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق: “من تحضيرات وتمارين فيلم تاج مع الكابتن نور خطاب صاحب عمري دعواتكم بجد اصعب فيلم في حياتي”.

وطرح الفنان تامر حسني عبرقناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” ميدلي لاشهر الاغاني الرومانسية التى قدمها على مدار تاريخه الفني  برؤية جديدة . 

وبلغت مدة الميدلي الذى طرحه الفنان تامر حسني 15 دقيقة ، وقام بطرحه على موقع يوتيوب بدون إعلانات . 

ومن أبرز الاغاني التى ضمها الميدلي “ حبيبي وأنا جنبك “ و ” نور عيني " ، عدد اخر من أشهر الاغاني التى قدمها فى الالبومات والافلام السينمائية . 

وكان أخر اعمال الفنان تامر حسني فى السينما هو فيلمد بحبك من تأليف قصه و سيناريو و حوار وموسيقى تصويريه وإخراج تامرحسني، وشارك في بطولته هنا الزاهد، حمدي المرغني، هدى المفتي ، وعرض فى مصر والدول العربية.

تامر حسني اعمال الفنان تامر حسنى الفنانة دينا الشربيني الفنان تامر حسني هدي المفتي

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