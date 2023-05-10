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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل الانتخابات التركية.. وزير الخارجية الروسي يوجه رسالة عاجلة إلى أنقرة

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

تمنى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، نجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا، والتي ستجري في يوم 14 مايو الجاري، معربا  ثقته في أنها ستكون نزيهة وشفافة.‏

‏وقال لافروف ، في افتتاح الاجتماع الرباعي بين روسيا وتركيا وإيران وسوريا: " أتمنى لنظرائي الأتراك انتخابات عامة ناجحة".

وأضاف لافروف: "أنا واثق من أن الانتخابات التركية ستكون نزيهة وشفافة، وستمكن الأمة التركية من التعبير عن إرادتها دون أي تدخل خارجي".‏

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وعلى الجانب الآخر، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن "الانتخابات التركية المقبلة لن تحدث أي تغيير في العلاقات بين واشنطن وأنقرة".

وأضاف "سنواصل العمل على الأولويات المشتركة وعلى تعميق العلاقات مع أية حكومة يختارها الشعب التركي".

وأكد باتيل: "نحن لا نؤيد طرفا ضد آخر، وأملنا الوحيد رؤية انتخابات حرة ونزيهة قائمة على العملية الديمقراطية".

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