حرب باردة جديدة.. وزير الخارجية الصيني يوجة رسالة عاجلة لـ ألمانيا

قال وزير الخارجية الصيني، تشين قانج، الثلاثاء، إن الصين تدعو ألمانيا إلى معارضة الحرب الباردة الجديدة التي تحدث في العالم وفك الارتباط الاقتصادي أو قطع سلاسل الإمداد.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخايجة الصيني بنظيرتة الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال زيارته إلى برلين.

وفي وقت سابق، حذرت الصين، من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركاتها على خلفية حرب أوكرانيا.

من جانبه، حث المستشار الألماني، أولاف شولتز الاتحاد الأوروبي، على تسريع الجهود المبذولة لعقد صفقات تجارية حرة جديدة.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعمل بجد أكبر لإبرام صفقات التجارة الحرة بسرعة مع مجموعة من البلدان مثل مجموعة ميركوسور والهند وكينيا والمكسيك.

وقال شولتز، في خطاب يتناول المشرعين في البرلمان الأوروبي ستراسبورج، إنه: "من المنطقي للغاية إبرام اتفاقيات تجارة حرة جديدة مع ميركوسور والمكسيك والهند وإندونيسيا وأستراليا وكينيا - على المدى الطويل - مع العديد من البلدان الأخرى".