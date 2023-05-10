الصين تدعم دول الشرق الأوسط في الحفاظ على الاستقلال الاستراتيجي

قال وانج يي، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن الصين تدعم دول الشرق الأوسط في التمسك بالاستقلال الاستراتيجي وتحديد مصيرها بأيديها، وترحب بعودة سوريا إلى الأسرة الكبيرة لجامعة الدول العربية.

وأدلى وانج بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع وفد إيراني برئاسة محمد باقر ذو القدر، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني، في بكين، بحسب الموقع الرسمي لشبكة /سي جي تي إن/ الصينية.

وأكد وانج أن الصين مستعدة للعمل مع إيران لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين، ومواصلة دعم بعضهما البعض بقوة في حماية مصالحهما الأساسية وتنفيذ خطة التعاون الشامل بين الصين وإيران.

وأضاف وانج أن الصين ستواصل الإسهام في الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والسلام والتنمية في العالم.

من جانبه، قال ذو القدر إن إيران تولي أهمية لتعزيز تبادل خبرات الحكم مع الصين وتأمل في تعزيز التعاون الدولي وحماية العدل والعدالة الدوليين.

