بسبب دعوة تايوان للمشاركة فى اجتماعات الصحة العالمية..رسالة تحذير عاجلة من الصين لواشنطن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية،وانج وين بين، إن بكين قدمت احتجاجاها على دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية بدعوة تايوان لحضور الاجتماع السنوي للهيئتها الإدارية للمنظمة.

وأضاف وانج في مؤتمر صحفي: "في العال توجد صين واحدة"، لافتا إلى أن تايوان تعد جزءا من الصين الواحدة وأراضيها.

وأشار إلى أن مشاركة تايوان في المنظمات الدولية يجب أن تتم وفق مبدأ الصين الواحدة، داعيا واشنطن لمراعاة مبدأ الصين الواحدة وأحكام البيانات الصينية الأمريكية الثلاثة ومراعاة القانون الدولي وتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الزعماء الأمريكيون بعدم دعم استقلال تايوان ووقف استخدام جمعية الصحة العالمية لتصعيد المسائل المتعلقة بتايوان.

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن واشنطن تدعو منظمة الصحة العالمية للسماح لتايوان بالمشاركة في الاجتماع السنوي لهيئتها الإدارية.

وستعقد جمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية اجتماعها السنوي في جنيف في الفترة من 21 إلى 30 مايو الجاري لمناقشة أولويات الصحة العامة في العالم.