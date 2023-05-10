الصين: القضايا المتعلقة بمنطقة "أبيي" ينبغي ألا تتأثر سلبا بالوضع في السودان

قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينج، إن القضايا المتعلقة بمنطقة (أبيي) الحدودية ينبغي ألا تتأثر سلبا بالوضع في السودان.

وأضاف بينج - خلال كلمته في اجتماع لمجلس الأمن حول السودان وجنوب السودان، وفقا لوكالة ألأنباء الصينية، اليوم الأربعاء - أن بلاده تأمل في أن تواصل الأطراف المعنية تهيئة ظروف مواتية لتسوية الوضع النهائي لأبيي، مشيرا إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي في هذا الصدد دون حوار وتعاون بين الجانبين.

وأشار إلى أنه - خلال الفترة الماضية - استمرت العلاقات الثنائية بين السودان وجنوب السودان في التحسن، وحافظ زعيما البلدين على انخراط وثيق بشأن الوضع في أبيي، ونظرا في تشكيل قوة أمنية مشتركة على طول الحدود، وأرسلا إشارات إيجابية بشأن تسوية الوضع النهائي لأبيي، موضحا أن كل هذه الأشياء أرست أساسا سياسيا جيدا للتسوية النهائية للقضايا المتعلقة بأبيي.

وأعرب نائب المندوب الصيني عن أمله أن يكون هناك وقفا مبكرا لإطلاق النار في السودان، مضيفا:"نثق أن السودان وجنوب السودان سيواصلان زخم الحوار والتعاون وتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه بالفعل".

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