لماذا عجزت أوكرانيا عن ضرب شبه جزيرة القرم؟.. اعرف السبب

قالت مجلة “ميليتري ووتش” الأمريكية، إن الصواريخ الأوكرانية "جروم -2" فشلت في ضرب شبه جزيرة القرم بسبب عدم قدرتها على تجاوز أنظمة S-400 الروسية.

وأوضحت المجلة، أن الصواريخ الباليستية الأوكرانية عرضة للدفاعات الجوية الروسية الحديثة، حيث لم تتمكن كييف من تطوير خصائص مماثلة لنوع هذه الأسلحة.

وقالت: “هذا هو السبب في أن القذائف لم تتمكن من الوصول إلى شبه جزيرة القرم وتجاوز شبكة الدفاع الجوي متعددة المستويات لشبه الجزيرة مع مركز مكون من ثلاث وحدات S-400”.

وأشارت إلى أن "أنظمة الصواريخ طويلة المدى المضادة للطائرات قادرة على توفير أكثر من ستة مستويات من الدفاع باستخدام عدة فئات تكميلية من الصواريخ ذات المدى والخصائص المختلفة.

وأوضحت أن نظام الدفاع الجوي S-400 ليس هو الشيء الذي يحمي شبه جزيرة القرم، فهي مدعومة بأنظمة الدفاع الجوي إس -300 بي إم وبانتسير، وصواريخ إسكندر الباليستية، وصواريخ باستيون كروز وثلاثة أفواج طيران مقاتلة.