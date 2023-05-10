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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف عن نيتها الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

صدى البلد

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، الأربعاء، عن نية بلاده الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا الموقعة منذ أكثر من عشرين عاما .
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما يفيد بنية روسيا الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا .
وأشارت القناة إلى أن نص الوثيقة تضمن : "تعيين نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف ممثلا رسميا للرئيس عندما ينظر مجلسا الجمعية الفيدرالية قضية الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا".
وقد تم التوقيع على المعاهدة الهادفة إلى وضع حدود شاملة على فئات رئيسية من المعدات العسكرية التقليدية في أوروبا في باريس عام 1990، وفي عام 1999 وتم التوقيع على النسخة المحدثة من الاتفاقية في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "أوه إس سي إيه" في إسطنبول.
وتم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل 4 دول فقط هي: روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا، وفي عام 2007، علقت موسكو مشاركتها في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا "حتى تصدق بقية دول (الناتو) على اتفاقية التكيف.
م و ر /س.ع 

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