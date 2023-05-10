عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال قمة الـ G7.. الرئيس البرازيلي يعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا |تفاصيل

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنه يعتزم تقديم خدمات البرازيل كوسيط لتسوية الصراع الأوكراني على هامش قمة G7 المقرر عقدها في مدينة هيروشيما بـ اليابان في هذا الشهر، وفقا وكالة تاس الروسية.‏

‏وأضاف الرئيس البرازيلي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أن استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الوفيات"، متابعا: "لذلك يجب أن نجد شخصا قادرا على مناقشة السلام، والبرازيل مستعدة لذلك". 

وأشار لولا إلى أنه قبل المفاوضات مع رئيس الوزراء الهولندي، تمت مناقشة الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الصيني ورئيس الوزراء البريطاني، ولافتا إلى أنه سيثيرها أيضا مع رئيس إندونيسيا والعديد من القادة الآخرين الذين يخطط للقاء معهم في قمة G7.‏

‏كما أكد الرئيس البرازيلي، أن الوضع في أوكرانيا والطاقة ومكافحة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية ومكافحة البطالة ستكون على جدول أعمال اجتماع G7 في هيروشيما في 20-21 مايو الجاري. 

وأضاف لولا: "تلقينا طلبات متعددة لعقد اجتماعات ثنائية وأنا واثق من أن القضية الأوكرانية ستثار في كل اجتماع من هذا القبيل".‏

مشهد مثير للسخرية.. فوضى في برلمان البرتغال أثناء خطاب رئيس البرازيل

البرازيل ترفض اتهامات واشنطن بترديد الدعاية الروسية والصينية بشأن الحرب في أوكرانيا

وقال الرئيس البرازيلي إنه في حين أن أوكرانيا ملزمة بمقاومة ما أسماه الاحتلال غير المقبول لأراضيها، فإن الاتحاد الأوروبي لديه حججه لصالح القرارات التي اتخذها، والبرازيل ودول أخرى لديها أسبابها لمحاولة التوصل إلى حل وسط. 

وأشار لولا إلى أن بلاده أدانت الحرب الروسية في أوكرانيا في تصويت للأمم المتحدة، مشددا على أن الوقت قد حان الآن للدبلوماسية وليس للحرب.‏

‏وفي وقت سابق، وصف لولا روسيا بأنها ضامنة لسلام عالمي طويل الأمد واقترح تطوير شكل دولي جديد لحوار محتمل بين موسكو وكييف، قائلا إنه مستعد للتوسط في أي مفاوضات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.‏

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا البرازيل قمة G7 هيروشيما اليابان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الرئيس الصينى رئيس الوزراء البريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

حكومة البرازيل تفرض ضرائب على الدخل من الاستثمارات المالية المحصلة في الخارج

مشهد مثير للسخرية.. فوضى في برلمان البرتغال أثناء خطاب رئيس البرازيل

البيت الأبيض يرد على اتهامات رئيس البرازيل لـ أمريكا بإشعال حرب أوكرانيا

تستحق الاهتمام.. الكرملين يعلق على جهود البرازيل للتوسط في صراع أوكرانيا

البرازيل ترفض اتهامات واشنطن بترديد الدعاية الروسية والصينية بشأن الحرب في أوكرانيا

رئيس البرازيل يثني على روسيا وينتقد الولايات المتحدة بسبب أوكرانيا

بعد البرازيل.. بيان عاجل من روسيا بشأن التخلي عن الدولار الأمريكي واليورو

وسيط جديد لوقف الحرب الروسية.. رئيس البرازيل يزور الصين|فماذا سيقول للزعيم شي

ترشيحاتنا

الدولة تتحمل كل الزيادات| كم تكلفة رغيف العيش في الموازنة الجديدة

النواب يوافق على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية

تقديم الخدمات الطبية لـ 581 قادما من السودان عبر ميناء سفاجا

تحت شعار حان وقت الاغتيالات| شاهد هجوم إسرائيلي جديد على قطاع غزة

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

البابا تواضروس خلال لقائه بابا الڤاتيكان: ننادي في كل العالم بالسلام.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب النظر القوي.. هل وجدت الرقم 218 في صورة الوهم المحير

احترس.. تناول البطيخ بكميات كبيرة يصيبك بـ7 مشاكل صحية خطيرة

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

فيديو

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ