خلال قمة الـ G7.. الرئيس البرازيلي يعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا |تفاصيل

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنه يعتزم تقديم خدمات البرازيل كوسيط لتسوية الصراع الأوكراني على هامش قمة G7 المقرر عقدها في مدينة هيروشيما بـ اليابان في هذا الشهر، وفقا وكالة تاس الروسية.‏

‏وأضاف الرئيس البرازيلي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أن استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الوفيات"، متابعا: "لذلك يجب أن نجد شخصا قادرا على مناقشة السلام، والبرازيل مستعدة لذلك".

وأشار لولا إلى أنه قبل المفاوضات مع رئيس الوزراء الهولندي، تمت مناقشة الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الصيني ورئيس الوزراء البريطاني، ولافتا إلى أنه سيثيرها أيضا مع رئيس إندونيسيا والعديد من القادة الآخرين الذين يخطط للقاء معهم في قمة G7.‏

‏كما أكد الرئيس البرازيلي، أن الوضع في أوكرانيا والطاقة ومكافحة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية ومكافحة البطالة ستكون على جدول أعمال اجتماع G7 في هيروشيما في 20-21 مايو الجاري.

وأضاف لولا: "تلقينا طلبات متعددة لعقد اجتماعات ثنائية وأنا واثق من أن القضية الأوكرانية ستثار في كل اجتماع من هذا القبيل".‏

وقال الرئيس البرازيلي إنه في حين أن أوكرانيا ملزمة بمقاومة ما أسماه الاحتلال غير المقبول لأراضيها، فإن الاتحاد الأوروبي لديه حججه لصالح القرارات التي اتخذها، والبرازيل ودول أخرى لديها أسبابها لمحاولة التوصل إلى حل وسط.

وأشار لولا إلى أن بلاده أدانت الحرب الروسية في أوكرانيا في تصويت للأمم المتحدة، مشددا على أن الوقت قد حان الآن للدبلوماسية وليس للحرب.‏

‏وفي وقت سابق، وصف لولا روسيا بأنها ضامنة لسلام عالمي طويل الأمد واقترح تطوير شكل دولي جديد لحوار محتمل بين موسكو وكييف، قائلا إنه مستعد للتوسط في أي مفاوضات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.‏