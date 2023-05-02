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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة البرازيل تفرض ضرائب على الدخل من الاستثمارات المالية المحصلة في الخارج

دا سيلفا
دا سيلفا

نشرت حكومة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى زيادة الإيرادات عن طريق فرض ضرائب على دخل رأس المال من الاستثمارات المالية التي حصل عليها في الخارج الأفراد الذين يقيمون في البرازيل.

وقال نص الإجراء الذي نُشر مساء الأحد ، إن الدخل المكتسب اعتبارًا من 1 يناير 2024 ، سيتم النظر فيه لهذا الغرض. يجب أن يتم التصويت عليه من قبل الكونجرس في غضون أربعة أشهر ليصبح قانونًا دائمًا.

وفقًا للنص ، سيتم فرض ضريبة على الدخل الذي يتم الحصول عليه في الخارج من الاستثمارات المالية عند بيع الأصول أو استحقاقها ، بينما سيتم فرض ضريبة على الأرباح وتوزيعات الأرباح من الكيانات الخاضعة للرقابة في 31 ديسمبر من كل عام. يشمل الإجراء أيضًا فرض الضرائب على الأصول في الصناديق الاستئمانية.

الدخل الذي يصل إلى 6000 ريال (1،203 دولارًا) سيكون معفيًا من الضرائب ، في حين أن الدخل الذي يزيد عن ذلك ولكن أقل من 50000 ريال سيتم فرض ضرائب عليه بنسبة 15 ٪. سيتم فرض ضريبة على الدخل الذي يتجاوز 50.000 ريال بنسبة 22.5٪.

وقالت وزارة المالية إن الإجراء لديه القدرة على جمع نحو 3.2 مليار ريال (641 مليون دولار) في 2023 ، ما يقرب من 3.6 مليار ريال في 2024 و 6.7 مليار ريال في 2025.

يثير النص أيضًا إمكانية تحديث الأصول والحقوق في الخارج إلى قيمتها السوقية في 31 ديسمبر 2022 ، مع فرض ضريبة على الفرق في تكلفة الاستحواذ بمعدل 10٪. في هذه الحالة ، يجب دفع الضريبة بحلول 30 نوفمبر.

نُشر الإجراء في عدد إضافي من الجريدة الرسمية ، لكن لولا لم يشر إليه في خطابه بمناسبة عيد العمال ، حيث تعهد بإدخال سياسة جديدة للزيادات الحقيقية في الحد الأدنى للأجور ، وأعلن عن خطط لرفع الإعفاء من ضريبة الدخل للعاملين. ذوي الدخل المنخفض.

أكد الفريق الاقتصادي لولا اليساري أن الحكومة ستسعى إلى موازنة الحسابات العامة من خلال فرض ضرائب على أولئك الذين يجب عليهم دفع الضرائب لكنهم لا يدفعونها. ومع ذلك ، لم يتم الكشف عن إجراء الأحد في القنوات الحكومية الرسمية.

قدمت الحكومة مؤخرًا قواعد مالية جديدة لضمان استدامة الحسابات العامة ، لكن نجاح الإطار يعتمد على زيادة الإيرادات ، وهو أمر غير مؤكد.

 

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