البرازيل ترفض اتهامات واشنطن بترديد الدعاية الروسية والصينية بشأن الحرب في أوكرانيا

أعلنت البرازيل، اليوم الثلاثاء، رفضها لاتهامات الولايات المتحدة الأمريكية، بأن موقفها هو “ترديد للدعاية الروسية والصينية بشأن الحرب في أوكرانيا”.

ونقلت قناة ( فرانس 24 ) الإخبارية عن وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، قوله:إننا نرفض تصريحات المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، بهذا الصدد، قائلا: "لا أعلم لماذا توصل إلى هذا الاستنتاج، ولكنني لا أوافقه الرأي مطلقا".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قد قال، في وقت سابق: إن البرازيل تردد الدعاية الروسية والصينية من دون أن تنظر بتاتا إلى الحقائق.