استجابة لدعوة مصر.. إسرائيل تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة فورا

قالت القناة 13 الإسرائيلية اليوم، إن تل أبيب مستعدة للعودة للالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، في ظل اتصالات مصرية قطرية أممية.

وقد دعت مصر في الساعات القليلة الماضية إلي وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل فوري، بعد توتر الصراعات بين الطرفين في الساعات الماضية.

وجاء القصف الإسرائيلي لغزة، بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية 250 صاروخا تجاه تل أبيب، ردا علي شن إسرائيل أمس الثلاثاء ضربات ضد قطاع غزة في فلسطين فجر اليوم، أدت إلى استشهاد 13 شخصا من بينهم ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي، وإصابة 20 فلسطينياً، من بينهم نساء وأطفال.

وقد أكد نتنياهو لرؤساء المستوطنات الجنوبية، أن تل أبيب منفتحة على توسيع الحملة العسكرية في غزة. حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وبعد الغارات الإسرائيلية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إن 20 ضحية سقطت في غزة جراء القصف الإسرائيلي، من بينهم 5 أطفال وإصابة 42 آخرين.