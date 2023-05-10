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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جومانا مراد : تعرضت للهجوم بعد وفاة بنتي

جومانا مراد
جومانا مراد

أكدت الفنانة جومانا مراد، أنها تعرضت للهجوم بعد وفاة ابنتها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقالت الفنانة جومانا مراد، من خلال برنامج كلمة أخيرة تقديم الإعلامية لميس الحديدي: "وقت وفاة بنتي في واحدة كتبت تعليق"بنتك لسه ميتة وأنتي لابسة إيه".

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وتابعت: "وقتها رديت عليها "أنتي مش قاعدة في قلبي ولا حصلك اللي حصلي ولا انتي عارفه قلبي فيه إيه ووقتها معرفتش انام بس أنا مسامحاها".

وكشفت جومانا مراد عن مدي موافقتها علي اداء شخصية راقصة في أعمال درامية . 

وقالت جومانا مراد انها توافق علي أداء دور راقصة في حال أن العمل يحمل قصة على غرار فيلم الراقصة والسياسي الذي سبق وأن قدمته الفنانة نبيلة عبيد. 

جومانا مراد الفنانة جومانا مراد مواقع التواصل الاجتماعي كلمة أخيرة لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي فيلم الراقصة والسياسي

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