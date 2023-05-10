السر وراء انخفاض الجنيه أمام الدولار | وزير المالية يكشف المستور

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول أبرز تصريحات وزير المالية الدكتور محمد المعيط حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مواجهة وزير المالية الدكتور محمد معيط لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التضخم العالمي أحد أهم أسباب زيادة فوائد الدين من 550 مليار جنيه إلى 584 مليار جنيه.

وقال الوزير: لسنا مسئولين عن التضخم العالمي الذي حدث، موضحا أن ارتفاع معدل التضخم العالمي، اضطر لزيادة أسعار فوائد التمويل، وهو ما أثر على سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، وهو ما تسبب في ارتفاع معدل التضحم الداخلي.

وأشار إلى أن سعر الفائدة وصل إلى نسبة 18،75%، وهو ما انعكس على زيادة تكاليف خدمة الدين حتى تصل إلى 584 مليار جنيه.

وعن ملاحظات بعض النواب، فيما يتعلق بعدم اعتماد موازنات الهيئات الاقتصادية، أكد وزير المالية أنه بناء على توصيات لجنة الخطة والموازنة تم الانتهاء من اعتماد مجالس إدارات الهيئات الخدمية والاقتصادية.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو